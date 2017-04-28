Самойлова вместо Евровидения на 9 мая выступит в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на Евровидении,выступит в Севастополе 9 мая.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Ранее стало известно, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил певице приехать 9 мая в город-герой и принять участие в праздничном концерте.

"Я с гордостью в сердце и огромной радостью выступлю на концерте в городе-герое Севастополе. Севастополь, до встречи!" — говорится в ответном письме Юлии Самойловой, направленном властям города, сообщает РИА Новости.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.