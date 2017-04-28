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    Самойлова вместо Евровидения на 9 мая выступит в Севастополе

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    Служба безопасности Украины в минувшем месяце запретила Самойловой въезд в страну после ее участия в концерте в Крыму. Вместе с тем российская певица заявила, что с гордостью выступит в Севастополе.
    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на Евровидении,выступит в Севастополе 9 мая.

    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

    Ранее стало известно, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил певице приехать 9 мая в город-герой и принять участие в праздничном концерте.

    "Я с гордостью в сердце и огромной радостью выступлю на концерте в городе-герое Севастополе. Севастополь, до встречи!" — говорится в ответном письме Юлии Самойловой, направленном властям города, сообщает РИА Новости.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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