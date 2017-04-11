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    Кириленко пообещал "дополнительно разъяснить" запрет Самойловой

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (573)

    (обновлено: )34106
    Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а "это решение предусматривает специальные процедуры".
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что власти "дополнительно разъяснят" Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд участнице Евровидения от РФ певице Юлии Самойловой, если возникнет вопрос санкций против Киева.

    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", – заявил Кириленко в интервью "Обозреватель".

    В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предложил российскому "Первому каналу" устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался.

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