наверх
31.03.201717:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    Самойлова будет выступать под третьим номером на Евровидении

    103570
    Во втором полуфинале также выступят участники от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Российская певица Юлия Самойлова будет выступать под третьим номером во втором полуфинале Евровидения 11 мая, если будет участвовать в музыкальном конкурсе в Киеве.

    Геворг Мирзаян, политолог
    Геворг Мирзаян, facebook
    Удивительное рядом: Евровидение в Австралии и "рука кремля" в суде Лондона

    Согласно списку, опубликованному на официальном сайте мероприятия, во втором полуфинале также выступят участники от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

    В первом полуфинале, запланированном на 9 мая, исполнят свои песни представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдавии, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

    Напомним, некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Юрий Луценко
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Роман Насиров. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины