Самойлова будет выступать под третьим номером на Евровидении

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Российская певица Юлия Самойлова будет выступать под третьим номером во втором полуфинале Евровидения 11 мая, если будет участвовать в музыкальном конкурсе в Киеве.

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте мероприятия, во втором полуфинале также выступят участники от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

В первом полуфинале, запланированном на 9 мая, исполнят свои песни представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдавии, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Напомним, некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой.