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    Евровидение-2017: желающие заработать на жилье останутся ни с чем – Топал

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (570)

    (обновлено: )22610
    Международный песенный конкурс в Киеве посетят около 20 тысяч иностранцев. Где будут жить гости столицы, в эфире "ГС" рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных риэлторов Анатолий Топал.
    Анатолий Топал
    Dom.ria.ua

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Украину на международный песенный конкурс Евровидение-2017 приедет около 20 тысяч иностранцев. Такие подсчеты правительства озвучил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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    Столько гостей ждут в течение двух недель, во время которых буду проходить мероприятия музыкального состязания. Как известно, полуфиналы Евровидения состоятся 9 и 11 мая. Финал — 13 мая. На сегодня продано уже больше 27 тысяч билетов.

    Как изменятся цены на жилье в Киеве в связи с приездом большого количества гостей, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал вице-президент Ассоциации профессиональных риэлторов Анатолий Топал.

    "Уже некоторые отели на своих сайтах показывают, что при бронировании номеров на период Евровидения цены выросли на 20-30%. Сетевые отели заявляют о том, что цены менять не будут. Частный сектор будет пытаться поднять цены, но я хочу напомнить ситуацию с Евро-2012, когда все хотели заработать на этом, но ничего такого не случилось, потому что те туристы, у которых были деньги, они забронировали отели, а у кого не было денег — жили в палатках на Трухановом острове. Поэтому все желающие очень хорошо заработать остались ни с чем", — предостерег Топал.

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