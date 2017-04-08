В "Борисполе" полиция провела учения в преддверии Евровидения

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В субботу в киевском аэропорту "Борисполь" прошли учения по обеспечению безопасности во время проведения песенного конкурса Евровидение, в которых приняли участие спасатели, полиция и пограничники. Об этом сообщает ГСЧС.

"8 апреля в международном аэропорту "Борисполь" под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового состоялись командно-тактические учения по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время международного песенного конкурса Евровидение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госслужбы по ЧС Олег Мельчуцкий, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, глава Национальной полиции Сергей Князев, а также руководство Госпогранслужбы и подразделений Нацполиции и миграционной службы.

"В ходе учений спасатели ГСЧС продемонстрировали действия при ликвидации условного пожара на территории одного из терминалов аэропорта и отработали вопросы обеспечения пожарной безопасности во время прибытия и отбытия официальных делегаций и посетителей песенного конкурса", — говорится в сообщении.

Правоохранители в свою очередь согласовали действия по обеспечению общественного порядка на территории аэропорта и вопросы сопровождения колонн транспортных средств при перевозке официальных делегаций. Кроме того, были отработаны действия представителей полиции во время блокировки толпой официальных делегаций.

Ранее сообщалось, что российское подразделение сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения Евровидения.