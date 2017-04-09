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    В Киев для Евровидения везут кресла со стадиона "Арена Львов"

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (568)

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    По информации СМИ, в Киев привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, которые были позаимствованы со стадиона "Арена Львов".
    Демонтаж кресел на Арене Львов
    zaxid.net

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Киев в субботу, 8 апреля, привезли первую партию кресел для зрительских трибун Евровидения, которые были позаимствованы со стадиона "Арена Львов", передает "Спорт Экспресс".

    Читайте также: Deutsche Welle: как Россия выиграла у Евровидения в Киеве

    Ранее о демонтаже кресел со зрительских трибун стадиона, для размещения на трибунах Евровидения в Киеве сообщило издание Zahid.net, со ссылкой на директора "Арена Львов" Евгения Болкуна.

    zaxid.net
    Демонтаж кресел на "Арене Львов"

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале. 

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