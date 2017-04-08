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    Билетов на Евровидение больше всего купили немцы и британцы

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    (обновлено: )19
    Половину всех проданных билетов купили украинцы. С 10 апреля стартует очередная волна продажи билетов - на гранд финал и на полуфинал, самые ценные билеты.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".

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    По его словам, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы: "Сейчас продано на все события, а их девять, более 27 тысяч билетов, и 50 процентов приблизительно куплены украинцами и 50 процентов иностранцами".

    "Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием. Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель всех событий Евровидения. Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", — сказал Кириленко, разместивший видео своего вещания на радио в субботу в Twitter.

    Он напомнил, что с 10 апреля стартует очередная волна продажи билетов — на гранд финал и на полуфинал, самые ценные билеты.

    Кириленко отметил, что все вопросы по подготовке решаются вовремя и по графику, никаких затруднений нет.

    Как сообщалось ранее, на время проведения Евровидения в Киеве усилят меры охраны общественной безопасности. В частности, за общественным порядком и безопасностью в столице будут следить около 10 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

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