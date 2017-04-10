Кресла и нищета. Павлив об организации Евровидения и не только

РИА Новости Украина

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на своей странице в Facebook прокомментировал достижения руководителей государства при президенте Януковиче и при нынешней власти.

"В свое время "панда" (ироническое название украинской власти времен президентства Виктора Януковича – Ред.), получив от Президента – сельского бухгалтера и пчеловода – страну в руинах, за два года построила тысячи километров дорог, мостов, путепроводов, эстакад и многоуровневых транспортных развязок, запустила скоростное ж/д сообщение, построила с ноля современные стадионы, аэропорты, вокзалы, отели, новые станции метро и прочая, прочая, прочая …

Нынешние ничтожества оказались способными развязать войну, утопить страну в крови и бандитизме, загнать ее по тюрьмам, задушить в нищете.

И, как венец всему – пафосно и помпезно скрутить кресла на одном из стадионов, чтобы провести никому не нужное Евровидение.

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Моральные пигмеи, людоеды и бесталанная шваль", – написал Павлив.