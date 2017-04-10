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    Кресла и нищета. Павлив об организации Евровидения и не только

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (572)

    (обновлено: )489120
    Нынешние представители украинской власти оказались способны развязать войну, утопить страну в крови и бандитизме, загнать ее по тюрьмам, задушить в нищете, отмечает политический эксперт Михаил Павлив.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на своей странице в Facebook прокомментировал достижения руководителей государства при президенте  Януковиче и при нынешней власти.  

    Финал международного конкурса Евровидение-2016
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Deutsche Welle: Евровидение скандалами сильно

    "В свое время "панда" (ироническое название украинской власти времен президентства Виктора Януковича – Ред.), получив от Президента – сельского бухгалтера и пчеловода – страну в руинах, за два года построила тысячи километров дорог, мостов, путепроводов, эстакад и многоуровневых транспортных развязок, запустила скоростное ж/д сообщение, построила с ноля современные стадионы, аэропорты, вокзалы, отели, новые станции метро и прочая, прочая, прочая …

    Нынешние ничтожества оказались способными развязать войну, утопить страну в крови и бандитизме, загнать ее по тюрьмам, задушить в нищете. 

    И, как венец всему – пафосно и помпезно скрутить кресла на одном из стадионов, чтобы провести никому не нужное Евровидение.

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    Моральные пигмеи, людоеды и бесталанная шваль", – написал Павлив. 

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