Шилько: если не достался билет на финал Евровидения, идите на внеэфирное шоу

Коллаж Голос Столицы

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Украину на международный песенный конкурс Евровидение-2017 приедет около 20 тысяч иностранцев. Такие подсчеты правительства озвучил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Столько гостей ждут в течение двух недель, во время которых буду проходить мероприятия музыкального состязания. Как известно, полуфиналы Евровидения состоятся 9 и 11 мая. Финал — 13 мая. На сегодня продано уже больше 27 тысяч билетов.

При этом медиа-спикер Евровидения Павел Шилько в эфире радиостанции Голос Столицы порадовал, что билеты на конкурс снова появятся в продаже уже завтра.

"Спрос на эфирные шоу — а именно, на два полуфинала и гранд-финал — превышает предложение. Но хорошая новость заключается в том, что кроме этих трех шоу, накануне каждого из них проходят еще два — вечернее и дневное. Т.е. перед полуфиналом 9-го будет вечернее шоу 8 мая в 22-00 и 9 мая днем в 16-00. Это то же самое шоу, только внеэфирное, абсолютно полное, которое делается для того, чтобы и камеры наладили свою работу, и чтобы всем участникам было удобнее выступить, и для зрителей, чтобы большее количество людей смогли его увидеть", — пояснил Шилько.



