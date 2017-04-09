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    На Евровидение-2017 приедут около 20 тысяч иностранцев

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (569)

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    Как отметил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 идет по плану, и Украина проведет его на высшем уровне.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, обещает быть массовым. В украинскую столицу приедет около 20 тысяч иностранных гостей. Об этом сообщает "Украинское радио".

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    По словам вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, европейцы будут ехать к нам смело и с большим удовольствием.

    "Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения", — убежден вице-премьер.

    Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.

    Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.

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