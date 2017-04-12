Скандальная база "Миротворца": российские артисты под прицелом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взялся за российских артистов

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что в базу сайта "Миротворец" внесены новые данные ряда российских артистов. Так, за посещение Крыма на сайт попала информация о Стасе Пьехе, Бьянке, Юлианне Карауловой.

Как отмечается в сообщении на сайте, певец Пьеха попал в базу данных 9 апреля за то, что въезжал для участия в концертах на "оккупированную" территорию Крыма "с нарушением украинского законодательства".

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Также в списке оказался и известный артист Михаил Шуфутинский "за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы".

"Пособник террористов. Въезжал на оккупированную территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.)", – сказано в базе Миротворца.

Отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле. Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.

Шуфутинский: "Я не парюсь"

Сам же артист воспринял свое попадание в базу "Миротворца" с удивлением и считает это "глупостью и ерундой".

"Я пока не очень понял, куда меня внесли, в какие списки, вроде как нарушил какие-то украинские законы. А вообще, на Украине я бывал много-много раз, у меня корни оттуда, у меня там очень много друзей. Я когда из Америки вернулся не почувствовал, что это какая-то другая страна, это недавно началось. Крым – чудесная часть моей жизни, я там часто бывал ребенком с папой и мамой, потом студентом ездил летом на каникулах играть в крымских ресторанах, потом – на гастроли. Ну не хотят они, чтобы я выступал, значит и я не хочу туда ездить, я езжу туда, где меня ждут", – сказал Шуфутинский.

Певец отметил, что несколько дней назад он выступал в Симферополе, где его очень тепло принимала публика.

"Как же я могу не ездить туда? Конечно, я буду ездить в Крым, где меня любят зрители. Это все такая ерунда. Я выступал и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Молдавии, а тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях" – глупость такая и ерунда полная. Но, говоря на сленге, я не парюсь", – добавил он.

Перед этим 4 апреля "Миротворец" включил в базу также известных российских артистов Юрия Гальцева, Клару Новикову, Наталью Бочкареву, Марию Добржинскую и Вячеслава Разбегаева.

Всем им инкриминируют многократное незаконное посещение полуострова Крым.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

От запрета к легализации

В целом история сайта "Миротворец" весьма показательна. Сайт был открыт в августе 2014 года по инициативе члена коллегии МВД Антона Геращенко и с первых дней позиционировал себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

Ресурс главным предметом своей деятельности избрал публикацию персональных данных лиц, которых его авторы по своему усмотрению относили к "сепаратистам" и "агентам Кремля". После публикации весной прошлого года на сайте адресов и телефонов журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова на них были совершены покушения, которые до сих пор так и остались нераскрытыми.

11 мая 2016 года "Миротворец" обнародовал персональные данные аккредитованных в ДНР журналистов и обвинил их в "сотрудничестве с боевиками". В сети были опубликованы имена и фамилии около 5 тысяч журналистов, их адреса, номера телефонов, должностей с указанием места работы.

Помимо украинских СМИ, в список попали и корреспонденты всемирно известных изданий BBC, Independent, Bloomberg, CNN, Reuters. Ряд международных организаций выразили возмущение и призвали украинские власти добиться удаления данных из открытого доступа. Из-за поднявшегося шума сайт "Миротворец" спустя пару дней объявил о закрытии, однако вскоре возобновил работу.

20 мая "Миротворец" демонстративно опубликовал обновленный список аккредитованных в непризнанных республиках журналистов, содержащий 5412 записей.

В августе 2016 года стало известно, что сайт "Миротворец" зарегистрировали как СМИ.

"С сегодняшнего дня проект "Миротворец" становится электронным средством массовой информации! Таким образом, на все данные, распространяемые "Миротворцем", распространяются все положения закона "Про информацию", – заявлял Геращенко.

При этом не сообщалось, в какой стране выполнена регистрация "Миротворца" как СМИ, поскольку, как отмечалось, сделано это будет не в Украине "в целях безопасности сотрудников".