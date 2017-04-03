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    Москаль: Украина не вернет Крым и Донбасс

    (обновлено: )104
    Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что Украина не Крым и неподконтрольные территории Донбасса.
    Канал 112 Украина на YouTube

    По мнению Геннадия Москаля, в тоже время Украина не может отказаться от Донбасса, ведь таким образом "если мы сдадим ДОнебасс, они (Россия — Ред) пойдут дальше".

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Однако на прямой вопрос ведущего Дмитрия Гордона, вернет ли Украина Донбасс и Крым, Москаль ответил отрицательно. "Честно, нет", — сказал политик.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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