Лекарства из РФ. Добьем украинцев очередным запретом

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения предлагает запретить в Украине оборот лекарственных средств, произведенных в России, а также на предприятиях, расположенных на неподконтрольных Украине территориях. С соответствующей просьбой Минздрав обратился в Кабинет министров Украины.

"Для обеспечения национальной безопасности и допуска для использования в медицинской практике Украины лекарственных средств только с доказанной эффективностью и качеством предлагаем рассмотреть вопрос относительно приостановки поступления и оборота на рынке Украины препаратов российского производства и производителей лекарственных средств, расположенных на оккупированной территории, путем приостановки действия их регистрационных свидетельств", — говорится в предложении Минздрава.

Минздрав напоминает, что вопрос с поставкой лекарств, произведенных в РФ, рассматривался в частности, в конце 2015 года. Тогда в Украине были зарегистрированы 255 препаратов, производителями которых являются предприятия РФ, из них 229 – лекарственных средств, 25 – иммунобиологические препараты. Из указанных 229 лекарственных средств только 103 препарата не имеют зарегистрированных в Украине аналогов украинского и иностранного производства. Из них только восемь препаратов включены в государственный формуляр лекарственных средств и входят в утвержденные Минздравом протоколы лечения.

Кроме того, Минздрав отмечает, что в 2015 году в Украину ввозились пять из 26 зарегистрированных наименований медицинских иммунобиологических препаратов российского производства. В Минздраве утверждают, что на сегодня поставки российских лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, которые имели существенное значение для пациентов Украины, сократились из-за нежелания российских производителей предоставлять свою продукцию, в частности, вакцины для нужд Украины.

А что взамен?

Таким образом намерены в Минздраве поощрить украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные аналоги. И приводят статистику, что около трети из зарегистрированных российских медикаментов не имеют украинского и зарубежного аналогов. Однако показателем должно быть другое: насколько много пациентов и как часто пользуются лекарствами, которые вскоре могут запретить.

Вице-президент объединения работодателей медицинских работников Виктор Чумак уверен, что запрет российских лекарств не отразится на пациентах.

"Объем их общей реализации чуть больше 1%. С точки зрения ассортимента, поскольку Украина имеет собственную мощную фармацевтическую отрасль, это вообще не отразится на больных. Это с одной стороны. А, с другой стороны, будет проблема у самих фармацевтических предприятий. Таким образом мы потеряем определенный экспортный потенциал. Что касается больных, это вообще они не почувствуют, если нет специальных предпочтений", — сказал Чумак в эфире радиостанции "Голос столицы".

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко удивлен, что инициируя запрет, никто в Минздраве не говорит об импортозамещении.

"Если мы отказываемся от чего-то, соответственно мы должны объяснить, какого рода это будет замещение — это будут индийские аналоги, европейские, китайские. Но об этом ничего не сказано", — сказал Кравченко.

Еще один немаловажный аспект — это цена аналога. Смогут ли его позволить себе украинские пациенты, если он будет значительно дороже российского? Некоторые эксперты считают приемлемым, если аналог будет не более чем на 10-20% дороже препарата российского производства. Но у граждан возникает резонный вопрос, почему они из собственного кармана должны оплачивать идеи и.о.главы Минздрава?

Право на жизнь и здоровье? Нет, не слышали

"Нельзя одновременно убивать украинцев и "заботиться" об их здоровье", — написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Накануне она уверяла, что такой запрет не навредит украинцам.

"Двойных стандартов быть не должно: страна, развязала войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении", — написала она, и предложила своим читателям в соцсети в комментариях называть препараты российского производства, которым нет отечественных аналогов.

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Может, Министерству здравоохранения вначале следовало бы проработать списки, наполнить аптеки и рынок, а потом отбирать шанс у людей на жизнь? Логично было бы сначала обеспечить на прилавках аптек и в больницах альтернативные российским лекарственным препаратам аналоги, а затем вводить запрет. Иначе люди расценят подобные инициативы Ульяны Супрун как преступление Министерства здравоохранения, которое она возглавляет, против собственных граждан. Тем более украинцы уже знают, чем заканчиваются подобные инициативы чиновников от Минздрава, а многие заплатили за них жизнью и здоровьем.

После введения в действие стандартов надлежащей производственной практики (GMP) в 2014 году была отменена регистрация сыворотки против ботулизма российского производства, которая использовалась в Украине. И сыворотка исчезла из страны — лечить ботулизм стало нечем, и украинцы стали умирать.

В июне 2015 г. министр здравоохранения Александр Квиташвили объявил об отказе от вакцин, произведенных в России. Ранее до 80% вакцин в Украину поступало именно из Российской Федерации. Результатом запрета стал тотальный дефицит препаратов. То есть сначала отменили, затем получили первые летальные исходы, возмущение известных врачей, а только потом бросились договариваться о поставках с международными организациями.

Что касается российских лекарств, то его намеревались ввести еще в августе 2014 года. Тогдашний министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявлял, что из украинских аптек могут пропасть лекарства, произведенные в России.

"В случае введения торгово-экономических санкций против Российской Федерации Министерство здравоохранения поддержит их", — отмечал Мусий. Но в отличие от нынешнего и.о.министра здравоохранения, он понимал, что тотального запрета вводить нельзя: санкции не должны были коснутся 20 российских препаратов из 306 зарегистрированных, которые не имеют украинских аналогов.

Дешевый пиар и двойные стандарты

Кравченко обратил внимание, что Минздрав выборочно подходит к борьбе "против всего российского": "Очень странно, что вне зоны внимания Минздрава остались некоторые украинские фармдистрибьюторы и фармпроизводители. К примеру, у нас есть фармакологическое производство, которое является монополистом по производству кодеинсодержащих средств. И там и капитал, и акционеры на 100% российские. Кроме того, у нас есть крупнейшая дистрибьютерская компания со 100-процентным российским капиталом и, соответственно, российскими учредителями. Но почему-то об этом никто не вспомнил".

Эксперт считает инициативу Ульяны Супрун о запрете российских лекарственных препаратов не более чем пиаром.

"Третий год шла война, и вдруг исполняющей обязанности министра здравоохранения пришла гениальная идея приобщиться к санкциям против Российской Федерации. Все очень вовремя! Произведен выстрел в воздух накануне истечения срока индульгенции правительства, и соответственно, предполагаемой кадровой ротации либо правительства целиком, либо частично некоторых министров. Все сводится к дешевому пиару. Все эти высказывания по поводу запрета лекарственных препаратов, произведенных либо расфасованных на территории Российской Федерации, мало того, что попахивают дешевизной, но еще являются и своеобразными двойными стандартами", — заключил Кравченко.