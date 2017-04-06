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    Киев

    В Киеве запретили голосовать за петиции с российских почтовых сервисов

    (обновлено: )70
    Согласно информации Киесовета, техническая служба автоматически будет блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru.
    Работа офиса Mail.ru
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Власти Киева запретили голосовать на городском сервисе электронных петиций с российских почтовых адресов на доменах mail.ru, list.ru, bk.ru, inbox.ru, сообщается на сайте Киевсовета в четверг.

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    "По поручению заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, техническая служба автоматически будет блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru", — говорится в сообщении.

    Поясняется, что в ходе проверки были выявлены случаи фальсификации голосов именно с этих доменов. Фальсификации заключались в том, что с одного и того же IP-адреса было зафиксировано многочисленное голосование под разными именами.

    "Чтобы исключить фальсификацию при голосовании за петиции, мы решили автоматически блокировать голосования на сервисе электронных обращений с почтовых адресов на российских доменах", — приводит слова Прокопива пресс-служба.

    Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что считает необходимым заблокировать в стране доступ к ресурсу mail.ru. Шкиряк также призывал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакт". По мнению Шкиряка, "ВКонтакте", "Одноклассники" полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами.

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