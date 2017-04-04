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    Общество

    СБУ запретила депутату Госдумы РФ Милонову въезд в Украину

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    Милонов заявлял, что считает новость о включении в украинский "черный список" сигналом правильного направления своей деятельности. По его словам, визит в Украину сейчас – это поездка в "Евросомали".
    Депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов
    RIA News Вадим Жернов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила депутату Госдумы РФ Виталию Милонову въезд в страну сроком на три года из "соображений национальной безопасности", сообщили РИА Новости в ведомстве.

    "Органами Службы безопасности Украины на основании статьи 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" указанному вами гражданину РФ (Милонову – ред.) запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года", — говорится в ответе СБУ на запрос агентства.

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    Согласно статье 13 вышеуказанного закона, въезд в Украину иностранцу или лицам без гражданства не разрешается в интересах обеспечения национальной безопасности страны или охраны общественного порядка. Основанием для запрета во въезде по закону также является нарушение иностранцем правил пересечения госграницы Украины.

    В ответ на запрет на въезд Милонов заявил, что нынешним властям Украины стоит закрыть въезд в страну всем здравомыслящим людям планеты, для которых государственный шовинизм является синонимом понятия "зло".

    По словам депутата, ему лестно, что "украинские потешные спецслужбы" внесли его в список, в котором уже находятся уважаемые и выдающиеся соотечественники.

    "Воспринимаю это как знак, что двигаюсь в правильном русле. От себя хочу посоветовать украинцам не останавливаться уже на достигнутом – нынешнее украинское государство должно закрыть въезд всем здравомыслящим людям планеты, для которых идеи Бандеры, нацизм и государственный шовинизм являются синонимом понятия "зло", — сказал Милонов.

    Милонов стал не первым российским политиком, которым запрещен въезд на Украину. В украинском "черном списке" целый ряд парламентариев, чиновников и деятелей культуры из РФ. Самым громким за последнее время стал скандал с запретом СБУ на въезд в страну российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой.

    Ранее сам Милонов призвал гендиректора российского Первого канала Константина Эрнста не отправлять российских участников в Киев на Евровидение и не транслировать конкурс.

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