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    Культура

    Госкино запретило российский сериал из-за унижения нации

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (199)

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    Согласно сообщению Госкино, прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" признано недействительным в связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в фильме материалов, направленных на унижение нации и неуважение к национальным святыням.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" режиссера Юрия Павлова (производство Россия, 2011 год), сообщает пресс-служба Госкино.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    "В связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в эфире ООО" Телерадиокомпания "Украина" телесериала "Понаехали тут" (производство — Россия, 2011) имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням, Государственное агентство Украины по вопросам кино на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериалу "Понаехали тут" (режиссер Юрий Павлов)", — говорится в сообщении.

    Решение об отзыве прокатного удостоверения сериала "Понаехали тут" было принято на основании ст. 15 закона Украины "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 августа 1998 года №1315.

    Ранее российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей сообщила, что ей отказали во въезде в Украину   

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