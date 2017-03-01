В Госдуме призвали бойкотировать проведение Евровидения в Киеве

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Депутат российской Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов призвал гендиректора российского Первого канала Константина Эрнста не отправлять российских участников в Киев на Евровидение и не транслировать конкурс.

В своем обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, парламентарий указывает, что официальные власти Украины проводят "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику".

По словам Милонова, в местных СМИ и украинском сегменте интернета "развернута настоящая вакханалия", Россию обвиняют в неудачах и проблемах Украины, "поднимает голову неонацизм". "В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война — в то время, пока "золотая" киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной Рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты", — говорится в письме.

Также парламентарий указывает, на то, что российские мужчины не могут свободно посещать Украину, российский бизнес подвергается "дискриминационным притеснениям", а украинские спецслужбы неоднократно пытались "проводить диверсионные операции в Крыму".

"Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами", — написал Милонов.

"Прошу Вас, как одного из ключевых руководителей российского оргкомитета Евровидения, принять по-настоящему правильное и уместное решение — бойкотировать киевский конкурс и не направлять для участия там российских артистов. Помимо этого, прошу Вас также не принимать решения о трансляции Евровидения-2017 на российских телеканалах", — добавил депутат.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.