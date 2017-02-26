Отбор на Евровидение: O.Torvald заставил конкурентов дрожать — Ягольник

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украину на Евровидении-2017 будет представлять O.Torvald.

Финал отбора исполнителя для участия в этом песенном конкурсе прошел накануне вечером. Так, группа O.Torvald получила одинаковое количество баллов с исполнительницей Тayanna, впрочем, по результатам зрительского голосования, украинцы предпочли именно рокеров. Всего в финале за право представлять Украину на Евровидении соревновались шесть конкурсантов. Это — Тayanna, группа "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald и MELOVIN.

Своими впечатлениями от финала национального отбора на песенный конкурс в эфире радиостанции Голос Столицы поделился музыкальный продюсер Александр Ягольник.

"Я лично болел за ILLARIA, и очень был удивлен и второй день размышляю, как зрители могли поставить ей только один балл. Но мне понравился O.Torvald также. Сейчас национальные отборы становятся очень похожими, как по мне, на футбольный чемпионат мира или Европы… O.Torvald сделал на этом этапе невозможное — он деморализовал конкурентов, потому что и ILLARIA, и Тayanna, все после их мощного номера смутились, это было видно, я даже видел в глазах ILLARIA, что она немного дрожит и сначала даже запела, немного волнуясь", — рассказал продюсер.