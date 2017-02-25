O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Группа O.Torvald будет выступать на конкурсе Евровидение в мае. В субботу состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс Евровидение-2017.

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Зрительское голосование стало решающим во время подведения итогов отбора, поскольку по количеству баллов группа O.Torvald и певица TAYANNA набрали одинаковое количество очков.

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Во время финального шоу национального отбора выступили артисты из Франции и Польши, которые будут представлять свои страны конкурсе в Киеве. Свою конкурсную песню "Requiem" исполнила французская певица Альма (Alma), а польская исполнительница Кася Мош (Kasia Moś) спела композицию под названием "Flashlight".