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    Культура

    O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (432)

    (обновлено: )102
    В финале национального отбора на Евровидение-2017 за право представлять Украину боролись Сальто Назад, MELOVIN, O.Torvald, ILLARIA, TAYANNA, ROZHDEN.
    Группа O.Torvald
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Группа O.Torvald будет выступать на конкурсе Евровидение в мае. В субботу состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс Евровидение-2017.

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    Зрительское голосование стало решающим во время подведения итогов отбора, поскольку по количеству баллов группа O.Torvald и певица TAYANNA набрали одинаковое количество очков.

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    Во время финального шоу национального отбора выступили артисты из Франции и Польши, которые будут представлять свои страны конкурсе в Киеве. Свою конкурсную песню "Requiem" исполнила французская певица Альма (Alma), а польская исполнительница Кася Мош (Kasia Moś) спела композицию под названием "Flashlight".

    скриншот с видео
    Голосование на Национальном отборе конкурса Евровидение-2017

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