Притула не будет вести Евровидение-2017

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ведущий национального отбора Сергей Притула заявил, что не будет вести основное шоу Евровидение-2017, которое состоится в мае в Международном выставочном центре Киева. Об этом он сказал на пресс-конференции после прямого эфира финального нацотбора.

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"Нет, я не буду ведущим основного песенного конкурса Евровидение-2017. Мне это не нужно", — так аргументировал свою позицию Притула.

Как сообщается, ведущий не подавал заявку и не входит в ТОП-10 ведущих, которые сейчас рассматриваются оргкомитетом конкурса.

Ранее сообщалось, что Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 представит рок-группа O.Torvald. Об этом свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.