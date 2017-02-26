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    Культура

    Притула не будет вести Евровидение-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (436)

    (обновлено: )57
    Как заявил ведущий национального отбора Евровидения-2017 Сергей Притула на пресс-конференции после прямого эфира финала, он не будет ведущим основного конкурса, так как ему "это не нужно".
    Сергей Притула
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ведущий национального отбора Сергей Притула заявил, что не будет вести основное шоу Евровидение-2017, которое состоится в мае в Международном выставочном центре Киева. Об этом он сказал на пресс-конференции после прямого эфира финального нацотбора. 

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    "Нет, я не буду ведущим основного песенного конкурса Евровидение-2017. Мне это не нужно", — так аргументировал свою позицию Притула.

    Как сообщается, ведущий не подавал заявку и не входит в ТОП-10 ведущих, которые сейчас рассматриваются оргкомитетом конкурса.

    Ранее сообщалось, что Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 представит рок-группа O.Torvald. Об этом свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.

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