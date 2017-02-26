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    Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (435)

    16701
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    ROZHDEN
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    ILLARIA
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    TAYANNA
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Рок-группа O.Torvald
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    MELOVIN
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Группа "Сальто Назад"
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    ROZHDEN
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    ILLARIA
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Наталия Кличко
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Рок-группа O.Torvald
    УНИАН
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Группа O.Torvald
    УНИАН

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    Финал Национального отбора на Евровидение-2017

    Украину на международном песенном конкурсе Евровидение — 2017 представит рок-группа O.Torvald, свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.

    За право представлять страну в финале национального отбора в субботу боролись шесть претендентов: группы "Сальто назад" и O.Torvald, исполнители MELOVIN и Rozhden, певицы Illaria и TAYANNA.

    Национальный отбор на Евровидение — 2017 проходил с тремя полуфиналами, которые состоялись в Киеве 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступало по восемь исполнителей. Членами жюри нацотбора на Евровидение 2017 от Украины стали победительница "Евровидения — 2016" Джамала, участник Евровидения от Украины в 2007 году Андрей Данилко (более известный в образе Верки Сердючки) и композитор Константин Меладзе. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью смс-сообщений, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

    Смотрите также: Евровидение-2017: все финалисты национального отбора

    Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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