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    В Киеве пройдет финал нацотбора на Евровидение-2017

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (430)

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    В субботу выступят группа "Сальто назад", исполнители MELOVIN и O.Torvald, певицы Illaria и TAYANNA, исполнитель Rozhden. "Сальто назад" представит песню на украинском языке, а все остальные претенденты - на английском.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве состоится финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс Евровидение-2017.

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
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    За право представлять Украину будут бороться шесть претендентов: группа "Сальто назад", исполнители MELOVIN и O.Torvald, певицы Illaria и TAYANNA, исполнитель Rozhden. Именно в таком порядке конкурсанты выступят 25 февраля. В частности, группа "Сальто назад" представит песню "О, мама" на украинском языке, а все остальные претенденты — на английском. MELOVIN – Wonder, O.Torvald — Time, Illaria — Thank You for My Way, TAYANNA — I Love You, Rozhden – Saturn.

    Национальный отбор на Евровидение проходил с тремя полуфиналами, которые состоялись в Киеве 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступало по восемь исполнителей. Членами жюри нацотбора стали победительница Евровидения-2016 Джамала, участник Евровидения от Украины в 2007 году Андрей Данилко (более известный в образе Верки Сердючки) и композитор Константин Меладзе.

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