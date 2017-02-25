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    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (433)

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    Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение — 2017" представит рок-группа O.Torvald, свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.
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    За право представлять страну в финале национального отбора в субботу боролись шесть претендентов: группы Сальто назад и O.Torvald, исполнители MELOVIN и Rozhden, певицы Illaria и TAYANNA.

    Национальный отбор на Евровидение — 2017 проходил с тремя полуфиналами, которые состоялись в Киеве 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступало по восемь исполнителей. Членами жюри нацотбора на Евровидение 2017 от Украины стали победительница "Евровидения — 2016" Джамала, участник Евровидения от Украины в 2007 году Андрей Данилко (более известный в образе Верки Сердючки) и композитор Константин Меладзе. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью смс-сообщений, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

    Смотрите также: Евровидение-2017: все финалисты национального отбора

    Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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