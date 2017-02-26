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    Эксперт: ремонт дорог в Киеве к Евровидению - показуха

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (435)

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    Эксперт Александр Кава в эфире ГС заявил, что власти тратят на это сотни миллиардов гривен, а после окончания мероприятия люди будут вынуждены снова пользоваться плохими дорогами.
    Александр Кава
    Facebook Александр Кава

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В этом году в Киеве обещают отремонтировать важные большие дорожные магистрали. Такие обещания дают киевские власти. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" подробнее рассказали о том, какие участки дорог будут ремонтировать: это — Русановская набережная, улица Митрополита Андрея Шептицкого, Воздухофлотский путепровод, улицы Телиги и Довженко, бульвар Дружбы Народов и другие.

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    Успеют ли городские власти к Евровидению-2017 отремонтировать дороги, ведущие в Международный выставочный центр, где будет проходить конкурс, спрогнозировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

    "Конечно, я думаю, эти дороги успеют сделать к этому времени, но я бы не хотел, чтобы у нас занимались такой показухой, тратили на это десятки, а то и сотни миллиардов гривен, а потом, после прохождении этих мероприятий, граждане Украины, для которых создана сеть дорог и в городе, и в стране, вынуждены будут опять пользоваться плохими дорогами", — заявил эксперт в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    Он добавил, что властям стоит думать не о больших мероприятиях, а о повседневной жизни граждан и о тех дорогах, которые стимулируют экономическое развитие в стране. 

    Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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