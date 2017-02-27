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    Украина станет первой страной, где вести Евровидение будут трое мужчин

    (обновлено: )16512
    Вести Евровидение-2017 в Киеве будут трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. На "Первом национальном" не объясняют, почему в составе ведущих нет ни одной женщины.
    Ведущие Евровидения-2017 Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко
    "Первый национальный"

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве впервые в истории мероприятия будут вести трое мужчин — телеведущие Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, сообщается в понедельник на сайте соорганизатора конкурса, телеканала "Первый национальный".

    "Впервые в истории "Евровидения" конкурс будут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко", — сообщается на сайте.

    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017. Видео
    Канал "Телеканал СТБ" на Youtube
    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

    По информации телеканала, у Остапчука и Скичко многолетний опыт ведения шоу и прямых эфиров, они "яркие телевизионные персонажи", которые свободно владеют английским языком.

    Согласно сообщению на сайте, Мирошниченко — эксперт Евровидения, он был комментатором международного песенного конкурса с 2011 года и вел Детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. Он будет ведущим грин-рума, где исполнители будут ожидать результатов конкурса.

    "Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинский, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук — остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать — концерты "Евровидения-2017" будут неожиданными, интересными и запоминающимися зрителям надолго", — приводятся на сайте слова заместителя главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.

    При этом на "Первом национальном" не объясняют, почему в составе ведущих нет ни одной женщины.

    Смотрите также: Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. По результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald.

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