Певица Alyoshа: на участие в Евровидении-2010 у меня ушло $450 тысяч

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Украину на Евровидение-2017 представит O.Torvald. Именно эта группа победила в финале национального отбора на песенный конкурс.

Представитель Украины не будет участвовать в полуфиналах Евровидения-2017, а на правах страны-хозяйки выступит сразу в финале.

На конкурсе O.Torvald споет песню Time. Как говорит фронтмен группы Женя Галич, этой композицией они хотели напомнить людям о настоящих ценностях – это чувства между людьми, взаимовыручка и вежливость, а не стремление постоянно зарабатывать и получать все больше власти.

Сам отбор представителя от Украины и шансы группы O.Torvald на победу в Евровидение 2017, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала певица Alyoshа, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2010" в Осло.

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– Так как я гражданин своей любимой страны, мне всегда интересно, какое лицо в этом году будет. И с какой музыкой и т.д.

За кого болели?

– Честно говоря, я болела за "Сальто назад". Они мне показались таким лучиком света в темном царстве, потому что настолько светлые, солнечные ребята, которые устроили супертанцы, суперпростая, веселая песня, которая сразу запоминается. Тембр у солиста очень классный, его сразу узнаешь, ни с кем не перепутаешь. Поэтому мне показалось, что они будут таким очень позитивным номером.

Все остальные – темное царство?

– Потому что все такие банальные.

Говорили, что они не такие, как все, но шансов на победу не будет.

– Значит, у них есть шанс на победу просто в своей стране со своей публикой. Они будут побеждать каждый раз на своем концерте тем, что они будут дарить море позитива, заряжать всю Украину.

O.Torvald – те, которые будут представлять Украину, что о них можно сказать? Есть ли у них шансы на победу?

– Я не знаю насчет шансов на победу. В принципе, победа на Евровидении – что в этом году победит, какой стиль, какая группа или, может быть, певица, никогда невозможно предугадать, потому что настроение каждый год абсолютно разное.

То, что O.Torvald – очень эпатажные, у них очень красивый номер, они очень хорошо подготовились к этому, песня очень хорошая, со смыслом. Но что понравится? Там же, в основном, все же жюри принимает решение.

А побеждает песня, музыка, номер, образ, либо же политика есть?

– Я думаю, что без договоренности между странами какими-то не обходится.

Были же прецеденты: Ирландия побеждала три года кряду.

– Я думаю, что там другая ситуация, более благоприятная к тому, чтобы принимать каждый год Евровидение.

Я думаю, у нас все получится.

– Я думаю, нам нужно сначала пенсии повыше сделать, зарплаты повыше сделать, а потом уже…

Для участников Евровидения.

– Нет. Для украинцев.

Говорят же, что это такая возможность на международной арене заявить о себе, напомнить.

– Конечно. А еще у нас есть огромная возможность пенсии сделать выше и зарплаты.

Тут главное – не накосячить в очередной раз с этим Евровидением, чтобы наши доблестные гопники не встретили их разгулом криминала.

– Я думаю, что порядок в городе все равно будет, будут следить, каждый метр прослеживать. С этим, я не думаю, что будут проблемы.

У вас был опыт, когда объявили представителя, который будет представлять страну на международном конкурсе. Когда начинается подготовка? Как она происходит?

– Это репетиции, смотря, что они смогут добавить еще в свой номер. Это будет прогон. Во-первых, готовится, это огромная подготовка, в первую очередь, всех, кто работает в зале – озвучивает, освещение и т.д., то есть полностью. Прогон идет каждой песни, запись по милисекунде просчитывают, где, какой свет должен светить, какая лампочка и т. д., и артисты в этом тоже принимают участие, они постоянно делают этот прогон вместе со световиками, звуковиками и т.д.

Сколько репетиций у каждого?

– Я была только в Осло, в Норвегии, я не знаю, как это в других странах делают, у меня было… Во-первых, мы приехали за две недели до того, как произошел финал и, в принципе, у нас каждый день были какие-то прогоны, какие-то выступления.

Волнение настолько сильное каждый раз, как только ты выходишь на сцену. Перед тобой огромное количество людей и ты знаешь, что идет трансляция на весь мир, тут можно не только слова забыть. Тут можно забыть кто ты, где ты.

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– Я только со своего опыта могу судить. У меня была такая песня, что мне просто очень хотелось передать смысл этой песни, тронуть сердца людей – и это было главное намерение, главная задача и главное стремление. Я вышла с этим стремлением, отключилась от других мыслей, других потоков, у меня все, только одна задача была, и я ее выполняла.

Я чувствовала отдачу людей, которые это слышали, которых это трогало, и это такая циркуляция энергии пошла, которая уже не включает в себя переживания. Она включает в себя только объединение и циркуляцию энергии чистой, в которой нет никаких помех.

Что заставило принимать участие в Евровидение тогда?

– Для меня, в первую очередь, как для артиста тогда начинающего совершенно, было интересно просто показать себя, посмотреть других и проанализировать, чему еще стоит научиться, чего еще я не умею.

А второй раз бы вы приняли участие в конкурсе?

– Наверное, пока нет. Потому что я дождусь того момента, когда Украина все-таки будет выделять госбюджет на участие артистов в Евровидение, потому что ты же представляешь свою страну, не свое имя, свою страну, и готовишься максимально для того, чтобы именно страну представить, свой флаг.

А сейчас никаких денег участникам Евровидения не дают? Откуда это все брать?

– Где хочешь, там и бери. Какая-то несправедливость получается. На спорт, значит, выделяются деньги, на культуру – не выделяются.

Много денег надо, чтобы съездить, представить страну?

– Смотря в какую страну, наверное. Осло – это очень дорогая, у нас ушло 450 тысяч долларов. Это перелет, проживание, все декорации, которые везешь, разные проекты, которые ты делаешь, разные вечеринки, которые ты обязан сделать. У тебя нет выбора.

Сколько обычно с артистом едет людей?

– Обычно не знаю, но со мной было человек 50, не меньше. Это моя компания людей, это продюсер, директор, наши аранжировщики, которые должны были следить за музыкой, и т.д. Пиар-менеджеры, визажист, парикмахер… очень много людей.

Откуда у молодой начинающей певицы 450 тысяч долларов?

– Оттуда. Мы же не сразу все отдавали. Мы работали, и только недавно закрыли эти все вопросы.

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– Да, конечно. У нас один клип стоил 50 тысяч долларов.

И "Перший національний" ни копейкой не дал?

– Як казала Анна Герман: "Ми дамо стільки, скільки треба буде", и оказалось, что нічого не треба.

Какое место О.Torvald может занять? В пятерку войдет?

– Думаю, в пятерку должен войти.

Кто большие шансы имел на победу?

– Melovin и О.Torvald.

Почему?

– Потому что они сделали что-то новое. Я абсолютно с Андреем Данилко согласна во всех его словах и комментариях, которые он озвучивал тогда, после каждого выступления каждого артиста. Абсолютно солидарна.

А TAYANNA – это уже что-то такое было?

– Да, это очень хорошая, красивая песня, у нее прекрасный голос, она вообще супер-вокалист, конечно. Она красивая девочка, все красиво – картинка, музыка, но почему-то хочется чего-то нового, нового дыхания, нового звучания, стиля другого, не знаю, чего-то другого.

Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.

А музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире "ГС" заявил, что победителем Евровидения-2017 наверняка будет россиянин Александр Панайотов, поскольку он родом из Запорожья, и публика в Украине захочет поддержать его.