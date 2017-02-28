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    Интервью

    Певица Alyoshа: на участие в Евровидении-2010 у меня ушло $450 тысяч

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    Певица Alyoshа, которая представляла Украину на Евровидении-2010 в Осло, рассказала о подготовке к конкурсу, многодневных репетициях, поиске средств для поездки, а также о своем фаворите в национальном отборе на Евровидение-2017.
    Певица Alyoshа. Архивное фото
    Alyoshа в Facebook

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Украину на Евровидение-2017 представит O.Torvald. Именно эта группа победила в финале национального отбора на песенный конкурс.

    Представитель Украины не будет участвовать в полуфиналах Евровидения-2017, а на правах страны-хозяйки выступит сразу в финале.

    На конкурсе O.Torvald споет песню Time. Как говорит фронтмен группы Женя Галич, этой композицией они хотели напомнить людям о настоящих ценностях – это чувства между людьми, взаимовыручка и вежливость, а не стремление постоянно зарабатывать и получать все больше власти.

    Сам отбор представителя от Украины и шансы группы O.Torvald на победу в Евровидение 2017, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала певица Alyoshа, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2010" в Осло.

    Вы еще следите за Евровидением?

    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    УНИАН
    Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017

    – Так как я гражданин своей любимой страны, мне всегда интересно, какое лицо в этом году будет. И с какой музыкой и т.д.

    За кого болели?

    – Честно говоря, я болела за "Сальто назад". Они мне показались таким лучиком света в темном царстве, потому что настолько светлые, солнечные ребята, которые устроили супертанцы, суперпростая, веселая песня, которая сразу запоминается. Тембр у солиста очень классный, его сразу узнаешь, ни с кем не перепутаешь. Поэтому мне показалось, что они будут таким очень позитивным номером.

    Все остальные – темное царство?

    – Потому что все такие банальные.

    Говорили, что они не такие, как все, но шансов на победу не будет.

    – Значит, у них есть шанс на победу просто в своей стране со своей публикой. Они будут побеждать каждый раз на своем концерте тем, что они будут дарить море позитива, заряжать всю Украину.

    O.Torvald – те, которые будут представлять Украину, что о них можно сказать? Есть ли у них шансы на победу?

    – Я не знаю насчет шансов на победу. В принципе, победа на Евровидении – что в этом году победит, какой стиль, какая группа или, может быть, певица, никогда невозможно предугадать, потому что настроение каждый год абсолютно разное.

    То, что O.Torvald – очень эпатажные, у них очень красивый номер, они очень хорошо подготовились к этому, песня очень хорошая, со смыслом. Но что понравится? Там же, в основном, все же жюри принимает решение.

    А побеждает песня, музыка, номер, образ, либо же политика есть?

    – Я думаю, что без договоренности между странами какими-то не обходится.

    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017. Видео
    Канал "Телеканал СТБ" на Youtube
    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

    Были же прецеденты: Ирландия побеждала три года кряду.

    – Я думаю, что там другая ситуация, более благоприятная к тому, чтобы принимать каждый год Евровидение.

    Я думаю, у нас все получится.

    – Я думаю, нам нужно сначала пенсии повыше сделать, зарплаты повыше сделать, а потом уже…

    Для участников Евровидения.

    – Нет. Для украинцев.

    Говорят же, что это такая возможность на международной арене заявить о себе, напомнить.

    – Конечно. А еще у нас есть огромная возможность пенсии сделать выше и зарплаты.

    Тут главное – не накосячить в очередной раз с этим Евровидением, чтобы наши доблестные гопники не встретили их разгулом криминала.

    – Я думаю, что порядок в городе все равно будет, будут следить, каждый метр прослеживать. С этим, я не думаю, что будут проблемы.

    У вас был опыт, когда объявили представителя, который будет представлять страну на международном конкурсе. Когда начинается подготовка? Как она происходит?

    – Это репетиции, смотря, что они смогут добавить еще в свой номер. Это будет прогон. Во-первых, готовится, это огромная подготовка, в первую очередь, всех, кто работает в зале – озвучивает, освещение и т.д., то есть полностью. Прогон идет каждой песни, запись по милисекунде просчитывают, где, какой свет должен светить, какая лампочка и т. д., и артисты в этом тоже принимают участие, они постоянно делают этот прогон вместе со световиками, звуковиками и т.д.

    Сколько репетиций у каждого?

    – Я была только в Осло, в Норвегии, я не знаю, как это в других странах делают, у меня было… Во-первых, мы приехали за две недели до того, как произошел финал и, в принципе, у нас каждый день были какие-то прогоны, какие-то выступления.

    Волнение настолько сильное каждый раз, как только ты выходишь на сцену. Перед тобой огромное количество людей и ты знаешь, что идет трансляция на весь мир, тут можно не только слова забыть. Тут можно забыть кто ты, где ты.

    Есть лайфхаки, как избавиться от этого волнения?

    Финал национального отбора на Евровидение-2017
    Канал "UA:Перший" в Youtube
    Финал национального отбора на Евровидение-2017

    – Я только со своего опыта могу судить. У меня была такая песня, что мне просто очень хотелось передать смысл этой песни, тронуть сердца людей – и это было главное намерение, главная задача и главное стремление. Я вышла с этим стремлением, отключилась от других мыслей, других потоков, у меня все, только одна задача была, и я ее выполняла.

    Я чувствовала отдачу людей, которые это слышали, которых это трогало, и это такая циркуляция энергии пошла, которая уже не включает в себя переживания. Она включает в себя только объединение и циркуляцию энергии чистой, в которой нет никаких помех.

    Что заставило принимать участие в Евровидение тогда?

    – Для меня, в первую очередь, как для артиста тогда начинающего совершенно, было интересно просто показать себя, посмотреть других и проанализировать, чему еще стоит научиться, чего еще я не умею.

    А второй раз бы вы приняли участие в конкурсе?

    – Наверное, пока нет. Потому что я дождусь того момента, когда Украина все-таки будет выделять госбюджет на участие артистов в Евровидение, потому что ты же представляешь свою страну, не свое имя, свою страну, и готовишься максимально для того, чтобы именно страну представить, свой флаг.

    А сейчас никаких денег участникам Евровидения не дают? Откуда это все брать?

    – Где хочешь, там и бери. Какая-то несправедливость получается. На спорт, значит, выделяются деньги, на культуру – не выделяются.

    Много денег надо, чтобы съездить, представить страну?

    – Смотря в какую страну, наверное. Осло – это очень дорогая, у нас ушло 450 тысяч долларов. Это перелет, проживание, все декорации, которые везешь, разные проекты, которые ты делаешь, разные вечеринки, которые ты обязан сделать. У тебя нет выбора.

    Сколько обычно с артистом едет людей?

    – Обычно не знаю, но со мной было человек 50, не меньше. Это моя компания людей, это продюсер, директор, наши аранжировщики, которые должны были следить за музыкой, и т.д. Пиар-менеджеры, визажист, парикмахер… очень много людей.

    Откуда у молодой начинающей певицы 450 тысяч долларов?

    – Оттуда. Мы же не сразу все отдавали. Мы работали, и только недавно закрыли эти все вопросы.

    Это фактически кредит был?

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
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    – Да, конечно. У нас один клип стоил 50 тысяч долларов.

    И "Перший національний" ни копейкой не дал?

    – Як казала Анна Герман: "Ми дамо стільки, скільки треба буде", и оказалось, что нічого не треба.

    Какое место О.Torvald может занять? В пятерку войдет?

    – Думаю, в пятерку должен войти.

    Кто большие шансы имел на победу?

    – Melovin и О.Torvald.

    Почему?

    – Потому что они сделали что-то новое. Я абсолютно с Андреем Данилко согласна во всех его словах и комментариях, которые он озвучивал тогда, после каждого выступления каждого артиста. Абсолютно солидарна.

    А TAYANNA – это уже что-то такое было?

    – Да, это очень хорошая, красивая песня, у нее прекрасный голос, она вообще супер-вокалист, конечно. Она красивая девочка, все красиво – картинка, музыка, но почему-то хочется чего-то нового, нового дыхания, нового звучания, стиля другого, не знаю, чего-то другого.

    Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.

    А музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире "ГС" заявил, что победителем Евровидения-2017 наверняка будет россиянин Александр Панайотов, поскольку он родом из Запорожья, и публика в Украине захочет поддержать его.

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