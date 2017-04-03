Самойлова готовится к Евровидению, несмотря на запрет

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская певица Юлия Самойлова продолжает готовится к Евровидению, несмотря на запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

Певица рассказала в своем instagram, что накануне на Красной площади в Москве принимала участие в съемках, при этом под фото певица разместила хештеги — #FlameIsBurning #ОгоньГорит #евро2017 #дружба #eurovision2017 #евровидение, что свидетельствует о подготовке к Евровидению.

Юлия Самойлова, instagram Фото из instagram Юлии Самойловой

Над образом певицы работал ее стилист Максим Сытнянский, который также написал про Евроивдение и участие Самойловой.

"Несмотря на все запреты, у нас, подготовка идет полным ходом. Отсняли сегодня открытку для Евровидения, и заодно навели шумихи в центре Москвы", — пишет он. Однако позже стилист удалил запись.

Максим Сытнявский, instagram Юлия Самойлова в новом образе

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.