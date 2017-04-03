Погранслужба объяснила, почему запретила въезд Воробей

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину, так как она ранее посещала Крым, сообщил в понедельник пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Киев, где у нее был запланирован спектакль. Она также разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогли увидеть его. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

"Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей (Воробей — Ред.) и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года", — цитирует "Сегодня" Слободяна. При этом он добавил, что Воробей "посещала Крым в нарушение законодательства".

Ранее ГПС запретила въезд в страну сроком на три года российской певице Кристине Си, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву) из-за выступлений в Крыму. Общественная палата РФ заявила о намерении обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям украинских властей.

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Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В целом список расширился до 83 персон. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Кабмин Украины в свою очередь принял решение, согласно которому Госкино больше не имеет права выдавать прокатные удостоверения на фильмы с участием актеров, попавших в список. Решение об аннулировании прокатных лицензий и выдаче лицензий по каждому конкретному фильму принимает Госкино.