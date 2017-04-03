Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты

В видеоролике Воробей также заявила, что ей жаль зрителей, купивших билеты на "классную комедию, премьеру".

"Это дебильный закон! Сейчас они информацию черпают из интернета, скоро будут читать, что на заборе написано, молодцы!" — отметила возмущенно артистка. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

"Чиновники, власть — это одно, а люди ни в чем не виноваты. Извините", — заключила она в видеообращении, размещенном в ее Instagram.

Служба безопасности Украины ранее запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

Также на три года закрыт въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.