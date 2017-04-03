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    Культура

    Российской юмористке Воробей отказали во въезде в Украину

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (193)

    (обновлено: )453
    Закон, запрещающий ряду лиц въезжать в Украину, напоминает актрисе "позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения". По ее словам, она просидела в столичном аэропорту "без воды 4 часа".
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей сообщила, что ей отказали во въезде в Украину.

    "В Киев не выпустили. Спектакль сорван. Что вы творите?" — написала она в своем Instagram

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

    При этом актриса добавила, что в аэропорту столицы ее держали "без воды 4 часа".

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    В видеоролике Воробей также заявила, что ей жаль зрителей, купивших билеты на "классную комедию, премьеру".

    "Это дебильный закон! Сейчас они информацию черпают из интернета, скоро будут читать, что на заборе написано, молодцы!" — отметила возмущенно артистка. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

    Елена Воробей/Instagram
    Елена Воробей в аэропорту Киева

    Служба безопасности Украины ранее запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

    Также на три года закрыт въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

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