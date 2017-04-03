наверх
03.04.201712:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Культура стала механизмом давления". РФ пригрозила Украине ООН из-за Воробей

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (195)

    (обновлено: )33
    В Общественной палате РФ заявили о намерении обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям Киева "по поводу ситуации с запретом на въезд российских артистов".
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина заявила о намерении палаты обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям Киева, запретившему въезд российской артистке Елене Воробей.

    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты. Видео
    Good Cat/Youtube
    Воробей: чиновники, власть - это одно, а люди ни в чем не виноваты

    Ранее Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Киев, где у него был запланирован спектакль. Она также разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогут увидеть его. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

    "Печально, что культура для украинских чиновников стала механизмом политического давления, а не средством сохранять существующие гуманитарные связи между нашими народами. Со своей стороны от имени нашей комиссии и Российского фонда мира мы намерены обращаться в СПЧ ООН с просьбой дать свою публичную правовую оценку действиям украинских властей по поводу ситуации с запретом на въезд российских артистов", — сказала Сутормина РИА Новости.

    Служба безопасности Украины ранее запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

    Читайте также: ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

    Также на три года закрыт въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Актриса Елена Воробей. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...