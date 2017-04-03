"Культура стала механизмом давления". РФ пригрозила Украине ООН из-за Воробей

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина заявила о намерении палаты обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям Киева, запретившему въезд российской артистке Елене Воробей.

Ранее Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Киев, где у него был запланирован спектакль. Она также разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогут увидеть его. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

"Печально, что культура для украинских чиновников стала механизмом политического давления, а не средством сохранять существующие гуманитарные связи между нашими народами. Со своей стороны от имени нашей комиссии и Российского фонда мира мы намерены обращаться в СПЧ ООН с просьбой дать свою публичную правовую оценку действиям украинских властей по поводу ситуации с запретом на въезд российских артистов", — сказала Сутормина РИА Новости.

Служба безопасности Украины ранее запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

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Также на три года закрыт въезд в Украину участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.