Детям в России могу полностью запретить пользоваться соцсетями - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Законодательное собрание Ленинградской области (РФ) разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", предполагающий строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст проекта.

По данным газеты, при регистрации в соцсетях пользователям придется предоставить паспортные данные. При этом, как отмечает издание, детям до 14 лет вход в социальные сети запретят вовсе. Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

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Согласно законопроекту, как пишет издание, при регистрации владелец сервиса обязан будет проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Отмечается, что создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тысяч рублей ($5300), пользователю — до пяти тысяч рублей. Кроме того, пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет регулироваться законом. Документ также предполагает запрет на рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".

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Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил изданию, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Еще одна инициатива из законопроекта — полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы.