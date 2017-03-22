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    Тиллерсон объявил о существенном сокращении пропаганды ИГ в интернете

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    По словам государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, пропаганда "Исламского государства" в интернете уменьшилась на 75% в год. Кроме того, удалось закрыть 475 тысяч аккаунтов в Twitter, связанных с ИГ.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пропаганда группировки "Исламское государство" (ИГ) в интернете сократилась на 75% за год.

    Музеи в освобожденной Пальмире
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сирийская Пальмира снова освобождена от ИГ, часть древних памятников цела

    "Также удалось закрыть 475 тысяч аккаунтов в Twitter, связанных с ИГ", — заявил он на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с группировкой.

    Пентагон разработал план по борьбе с ИГ в соответствии с указом президента Дональда Трампа от конца января, в котором на данную работу отводился 30-дневный срок.

    Смотрите также: Вновь освобожденная от ИГ Пальмира с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры.

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