Тиллерсон объявил о существенном сокращении пропаганды ИГ в интернете

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пропаганда группировки "Исламское государство" (ИГ) в интернете сократилась на 75% за год.

"Также удалось закрыть 475 тысяч аккаунтов в Twitter, связанных с ИГ", — заявил он на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с группировкой.

Пентагон разработал план по борьбе с ИГ в соответствии с указом президента Дональда Трампа от конца января, в котором на данную работу отводился 30-дневный срок.

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Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры.