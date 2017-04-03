Аномальная зона. Почему все так боятся украинских интернет-медиа?

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Борьба за информационное пространство Украины разгорается все ожесточеннее. 25 февраля президент Петр Порошенко подписал доктрину информационной безопасности, следом Министерство информационной политики принялось выполнять начальственные распоряжения. Глава Мининформа Юрий Стець заявил, что готов список интернет-ресурсов, угрожающих своей деятельностью безопасности страны. При этом сам перечень пока держится в секрете.

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"Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", – сказал министр.

Анализ и манипуляции

А в медиасообществе в это время разгорелся очередной громкий скандал. "Детектор медиа" 31 марта опубликовало статью "Страна тотальных манипуляций”, в которой автор Борис Бахтеев комментирует публикации интернет-издания "Страна.ua" и делает вывод, что "манипуляции (в материалах "Страны") тонкие – но с внушением аудитории вполне определённой точки зрения. Всегда одной и той же: в пользу России”.

“Страна.ua” и раньше в "патриотической" среде регулярно обвиняли в "антиукраинской" позиции, называли пророссийским изданием. На ресурсе регулярно публикуются расследования о коррупции в украинской власти, материалы о состоянии парламентской коалиции и властных институтов, откровения беглого народного депутата Александра Онищенко.

Статью Бахтеева в тот же день на своей странице в Facebook перепостил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, добавив характерный комментарий: "Всем тем, кто распространяет по сетям вражескую ложь московской "страна". Именно интересы той агрессивной в отношении Украины "страни" из-за поребрика преследует здесь пока безнаказанно гужвинский медиа-ресурс".

Увидятся в суде?

На публикацию в "Детекторе медиа" отреагировала заместитель главного редактора "Страна.ua" Светлана Крюкова: “Добрый вечер Детектор медиа. Готовьтесь к огромному скандалу и судебным искам".

Под ее постом ответила шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева: "всегда готовы. Страна будет судиться скоро со всеми украинскими СМИ, похоже. Ну и впрямь, не с российскими же ей судиться”. Крюкова следом написала: "Вам понравится. Высыпайтесь. Набирайтесь сил.”, а Лигачева кратко ответила – "ой".

Также зам главного редактора "Страна.ua” пообещала, что подробнее о дальнейших шагах издания станет известно в понедельник, 3 апреля. РИА Новости Украина будет следить за развитием событий.

Обвинили в пропаганде

А несколькими днями ранее разразился еще один громкий скандал вокруг "Страна.ua”. На телеканале ICTV вышла программа "Секретный фронт", посвященный "российской пропаганде" в Украине. В числе примеров приводили репортаж из Донецка одесской журналистки Валерии Ивашкиной, которая в апреле 2015 года пыталась поговорить с местными жителями на украинском языке. В сюжете сообщалось, что репортаж снимался в 2016 году по заказу "Страна.ua” (на самом деле, в 2015, когда подобного интернет-издания еще не существовало), и что якобы Ивашкиной помогали в ФСБ.

Светлана Крюкова пообещала ICTV большой скандал и судебный иск. Впоследствии выяснилось, что программу готовил не телеканал, а продакшн "Студия Пилот".

Позднее редакция ICTV извинилась перед Валерией Ивашкиной, также пообещав принести извинения в ближайшем выпуске "Секретного фронта". "Страна.ua” в ответ приостановила подачу исков, а Крюкова сообщила, что в издании "готовы мириться".