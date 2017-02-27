В интернете появилось видео стрельбы в ломбарде Чернигова

На видео преступник открыл стрельбу в одном из ломбардов Чернигова. В результате был тяжело ранен в голову сотрудник ломбарда. Это произошло 24 февраля в 20:05. Тогда стрелявшему удалось убежать.
Попередній тиждень запам'ятався численними розбійними нападами, серед яких – розстріл працівника ломбарду в Чернігові. Це сталося 24 лютого о 20.05. Невідомий вистрілив з автомата з глушником у повітря та по працівнику ломбарду. Нічого не викравши – втік. Працівник ломбарду отримав вогнепальне поранення голови (госпіталізовано). З місця події вилучено 22 гільзи від патронів калібру 5,45 мм. Тоді злочинцю вдалось утекти. І от сьогодні карний розшук та спецназ взяли штурмом квартиру, в якій переховувався злочинець. Під час штурму зловмисник кинув гранату. При затриманні поранено двох поліцейських. Один з них, 38-річний майор поліції, спецпризначенець КОРД – важкопоранений. Він дістав поранення у живіт від вибуху гранати. Бійця евакуйовуємо в лікарню. Поранено й злочинця. Викладаю відео розстрілу з ломбарду, але свідомо не викладаю те, що показала камера всередині, де сидів хлопчинка – працівник закладу. Для усвідомлення: коли бандит стріляє у вікно – з того боку сидить ні в чім не винна жива людина.Опубликовано Сергій Князєвом 27 февраля 2017 г.
"И вот сегодня уголовный розыск и спецназ взяли штурмом квартиру, в которой скрывался преступник. Во время штурма злоумышленник бросил гранату", — написал Князев.
По его словам, от взрыва гранаты пострадали двое полицейских, один из них, 38-летний спецназовец "КОРДа", получил тяжелое ранение в живот.
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Как сообщил руководитель областного управления Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алехин на странице в Facebook, оба пострадавших госпитализированы.
Преступник тоже получил ранения. Как сообщил Алехин, сейчас с ним будут проводиться следственные действия.