В интернете появилось видео стрельбы в ломбарде Чернигова

Попередній тиждень запам'ятався численними розбійними нападами, серед яких – розстріл працівника ломбарду в Чернігові. Це сталося 24 лютого о 20.05. Невідомий вистрілив з автомата з глушником у повітря та по працівнику ломбарду. Нічого не викравши – втік. Працівник ломбарду отримав вогнепальне поранення голови (госпіталізовано). З місця події вилучено 22 гільзи від патронів калібру 5,45 мм. Тоді злочинцю вдалось утекти. І от сьогодні карний розшук та спецназ взяли штурмом квартиру, в якій переховувався злочинець. Під час штурму зловмисник кинув гранату. При затриманні поранено двох поліцейських. Один з них, 38-річний майор поліції, спецпризначенець КОРД – важкопоранений. Він дістав поранення у живіт від вибуху гранати. Бійця евакуйовуємо в лікарню. Поранено й злочинця. Викладаю відео розстрілу з ломбарду, але свідомо не викладаю те, що показала камера всередині, де сидів хлопчинка – працівник закладу. Для усвідомлення: коли бандит стріляє у вікно – з того боку сидить ні в чім не винна жива людина.