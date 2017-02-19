Полиция возбудила уголовные дела из-за стрельбы в Харькове

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное дело по статье "покушение на убийство" по факту ранения мужчины в Харькове из огнестрельного оружия, задержанными по подозрению в совершении преступления остаются пять человек, предварительная версия случившегося – бытовой конфликт, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

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Ранее Нацполиция сообщила, что в пятницу вечером в Харькове произошла потасовка, в результате которой один мужчина получил ранение после выстрела из огнестрельного оружия. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия. Правоохранители задержали на места инцидента девять человек, у них было изъято оружие.

"Сведения по факту нанесения многочисленных ранений харьковчанину 1972 года рождения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье уголовного кодекса Украины "покушение на убийство", — говорится в сообщении. Кроме этого по факту действий задержанной группы лиц открыто еще два уголовных производства – по статье "хулиганство".

В данный момент по подозрению в совершении уголовного правонарушения остаются задержанными пять человек, суд еще не давал санкции на их арест, они задержаны на срок до трех суток. Четверо из них — жители Харькова, один — из города Днепр. Также сообщается, что в ходе следственных действий изъято четыре помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета, которые направлены на экспертизу.

По данным СМИ, стрелявший в Харькове является ветераном батальона Нацгвардии "Донбасс". Он ранил активиста "Восточного корпуса" из-за конфликта по поводу торговой блокады Донбасса. Однако позже батальон "Донбасс" опроверг причастность своих членов к инциденту в Харькове.