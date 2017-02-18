наверх
18.02.201722:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в кафе произошла стрельба, ранены два человека

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (402)

    (обновлено: )18301
    Согласно информации, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей.
    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены два человека.

    Брифинг Луценко о криминогенной ситуации в Украине
    канал ГПУ в YouTube
    Совещание Луценко в ГПУ о криминогенной ситуации в Украине

    Читайте также: Мюнхенская конференция: как жить в мире после избрания Трампа — Волошин

    Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте поступила сегодня вечером. 

    По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей, которые были госпитализированы, передает УНИАН.

    Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния, а стрелявшие разыскиваются.

    В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.

    Ранее сообщалось, что в Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Третий полуфинал нацотбора на Евровидение-2017
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы