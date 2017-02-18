В Киеве в кафе произошла стрельба, ранены два человека

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены два человека.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте поступила сегодня вечером.

По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей, которые были госпитализированы, передает УНИАН.

Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния, а стрелявшие разыскиваются.

В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.