наверх
18.02.201705:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Стрельба в Харькове: комментарий полиции

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (427)

    (обновлено: )3010
    По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, в активистов стреляли из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
    Канал на Youtube ГУ Национальной полиции в Харьковской области

    В Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

    Стрельба в Харькове
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове: изъятое оружие, штурм детсада и кровь на снегу

    Полиция сообщила о задержании девятерых человек; часть участников конфликта попыталась скрыться на территории детского сада, однако вскоре они сдались правоохранителям, оставив оружие.

    Смотрите также: Перестрелка в Харькове из-за блокады Донбасса: в сети появилось видео

    По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

    В свою очередь в батальоне "Донбасс" заявили, что человек с позывным "Испанец", которого подозревают в стрельбе, на данный момент уже около года не имеет отношения к батальону.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Стрельба в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Британский журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений