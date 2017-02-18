Стрельба в Харькове: комментарий полиции

В Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

Полиция сообщила о задержании девятерых человек; часть участников конфликта попыталась скрыться на территории детского сада, однако вскоре они сдались правоохранителям, оставив оружие.

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По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

В свою очередь в батальоне "Донбасс" заявили, что человек с позывным "Испанец", которого подозревают в стрельбе, на данный момент уже около года не имеет отношения к батальону.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.