В батальоне "Донбасс" сообщили информацию о бойце, стрелявшем в Харькове

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Человек с позывным "Испанец", которого подозревают в стрельбе во время конфликта, произошедшего поздно вечером в пятницу в Харькове, на данный момент не имеет никакого отношения к батальону "Донбасс". Об этом заявил чден батальона Анатолий Виногродский.

Ранее сообщалось, что в Харькове на территории жилого массива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошла перестрелка, в результате которой тяжелые ранения получил один из активистов. Полиция сообщила о задержании девятерых человек; часть участников конфликта попыталась скрыться на территории детского сада, однако вскоре они сдались правоохранителям, оставив оружие.

По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

"По поводу инцидента в Харькове. В СМИ сообщается, что " ветераны батальона "Донбасс" стреляли в активистов Східного корпуса". Указанный человек с позывным " Испанец" действительно служил в батальоне НГУ "Донбасс", весной 2016 года демобилизовался и больше года никакого отношения к Донбассу, а тем более блокаде не имеет. Насколько удалось узнать, после демобилизации "Испанец" работал в какой то харьковской фирме", — написал Виногродский на своей странице в Facebook.

Читайте также — Steigan blogger: Хватит помогать Украине!

Он также отметил, что "Донбасс" не разделяет позицию "Азова" по блокаде, "но это не повод воевать с кем-то".

"Заявления про Мураева (внефракционный народный депутат Евгений Мураев — Ред.) как организатора этого инцидента не опровергаем и не подтверждаем — пока просто не имеем информации. Однако, зная цинизм власти, не удивлюсь если это окажется спланированной провокацией с целью дискредитации доброго имени бойцов и ветеранов "Донбасса", — добавил Виногродский.

Он также обнародовал видео, на котором бойцы КОРДа готовятся к штурму детского сада, в котором засели участники конфликта (см. ниже).

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Читайте также: Страшное дело. Смертельный подростковый флешмоб охватил Украину

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.