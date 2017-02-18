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    В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс"

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    Как сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, инцидент имеет отношение к блокированию ж/д перевозок в Донбассе.
    Стрельба в Харькове с участием бойцов батальона Донбасс и активистов Восточного корпуса
    @Hromadske_kh

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Харькове на территории жилого массива Алексеевка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" произошла перестрелка, сообщает "Громадське Харків" со ссылкой на лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

    "По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальона "Донбасс" в активистов "Восточного корпуса", причина стрельбы — конфликт по поводу блокады", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

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    Также сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. "После стрельбы бойцы батальона "Донбасс" спрятались в детском садике неподалеку. Через некоторое время они, бросив оружие, сдались полиции", — сообщает источник.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    @Hromadske_kh
    Оружие, изъятое после стрельбы в Харькове

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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