Перестрелка в Харькове из-за блокады Донбасса: в сети появилось видео

В сети обнародовано видео вооруженного конфликта на жилмассиве Алексеевка в Харькове. В коротком ролике видно не менее десяти вооруженных людей в камуфляже, а также несколько безоружных человек. Также на видеослушно, что в ход могли пойти гранаты.

По факту стрельбы на Алексеевском жилмассиве в Харькове задержаны девять человек, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Как отмечается, в результате вооруженного столкновения один человек был ранен, он был доставлен в больницу, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия.

"Для выяснения обстоятельств выехали 8 нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. По адресу правоохранителями задержаны 9 человек и изъято оружие. Сейчас осмотр места происшествия продолжается", — говорится в сообщении полиции.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

Между тем, как сообщает "Громадське Харків", перестрелка произошла между бойцами батальона "Донбасс" и активистами "Восточного корпуса". По словам одного из основателей "Восточного корпуса" Олега Ширяева, бойцы батальона стреляли в активистов из-за конфликта на фоне блокады в Донбассе.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.