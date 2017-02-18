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    Происшествия

    "Восточный корпус" сообщил свою версию перестрелки в Харькове

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (427)

    (обновлено: )384
    Один из основателей организации "Восточный корпус" Олег Ширяев заявил, что огонь в Харькове по активистам велся из огнестрельного оружия из "заранее спланированной засады".
    Стрельба в Харькове на жилмассиве Алексеевка
    Facebook Pavel Fedosenko

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Группа активистов "Восточного корпуса" попала в заранее спланированную засаду и оказалась под огнем автоматического оружия, в результате чего один из активистов получил тяжелые огнестрельные ранения, а были вынуждены принять меры самообороны, заявил один из основателей организации Олег Ширяев.

    Стрельба в Харькове
    Facebook Pavel Fedosenko
    Стрельба в Харькове: изъятое оружие, штурм детсада и кровь на снегу

    В Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилого массива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

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    Ширяев заявил, что активистам удалось задержать и передать правоохранителям восьмерых нападавших.

    "Подчеркиваю то обстоятельство, что раненый, как и остальные активисты, был безоружен, тогда как нападавшие стреляли из нарезного и гладкоствольного оружия", — написал он на своей странице в Facebook.

    "Абсурдной является версия некоторых журналистов, которые, указывая, что причиной инцидента стал конфликт по поводу блокады поставки угля из оккупированного Донбасса, утверждают, что активисты "Национального Корпуса" (основан на базе батальона "Азов" — Ред.), "как известно", не поддерживают блокаду. Прекращение торговли углем с террористами является принципиальной программной позицией партии "Национальный Корпус", активисты которой являются участниками блокады", — добавил Ширяев.

    Напомним, полиция Харькова сообщила о задержании 9 человек; часть участников конфликта попыталась скрыться на территории детского сада, однако вскоре они сдались правоохранителям, оставив оружие.

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    В свою очередь в батальоне "Донбасс" заявили, что человек с позывным "Испанец", которого подозревают в стрельбе, на данный момент уже около года не имеет отношения к батальону.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства.

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