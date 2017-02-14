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    Происшествия

    Конфликт таксиста и пассажира в Киеве закончился стрельбой

    (обновлено: )50
    По данным СМИ, у таксиста и клиента возник конфликт, в результате чего таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо мужчине.
    Конфликт таксиста и пассажира в Киеве закончился стрельбой
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник, 14 февраля, произошел конфликт между таксистом и пассажиром, закончившийся стрельбой, сообщает "Киев Оперативный".

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    "По предварительным данным, водитель такси на автомобиле Subaru приехал на вызов. Там у него возник конфликт с молодым человеком. Таксист достал травматическое оружие и сделал два выстрела, один предупредительный, другой в лицо", — отмечается в сообщении.

    "Мужчину в срочном порядке госпитализировали. Водитель такси остался на месте преступления, дождался полицию и следственно-оперативную группу", — пишет издание.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    facebook.com/KyivOperativ
    Конфликт таксиста и пассажира в Киеве закончился стрельбой

    Напомним, 29 января в Одессе, в районе Молдаванки, во время конфликта с применением огнестрельного оружия ранена женщина. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, конфликт произошел возле Староконного рынка, где продают животных.

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