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    Стрельба в ночном клубе в Миссури: есть погибшие и раненые

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    По данным местных властей, один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, еще один пострадал от осколков окна, разбитого в результате ссоры.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла на вечеринке в ночном клубе в американском штате Миссури: один человек погиб, шесть получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

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    Инцидент произошел в ночь на воскресенье в клубе Club Envy города Кэратесвилль.

    Как сообщил представитель Дорожной патрульной полиции Кларк Пэррот (Clark Parrott), два человека задержаны в связи с инцидентом, никаких обвинений им пока не предъявлено. По его словам, власти пытаются установить мотивы стрелявшего. По предварительным данным, стрелок и жертвы знали друг друга.

    По данным властей, один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, еще один пострадал от осколков окна, разбитого в результате ссоры.

    По данным властей, в момент происшествия в клубе находилось около 300 человек, заведение было арендовано для частной вечеринки.

    В начале февраля в результате стрельбы возле ночного клуба в американском городе Язу-Сити, штат Миссисипи, четыре человека погибли.

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