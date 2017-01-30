Стрельба в мечети Квебека: кадры с места инцидента

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.

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По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.