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    Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети Квебека

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    По информации канадских СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, в результате которой погибли пять человек.
    На месте стрельбы в мечети Квебека
    @CBCNews

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу исламского культурного центра города.

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    "Мне сообщили, что произошла стрельба, что человек смог перезарядить оружие три раза, сообщили, что не менее пяти человек погибли", — приводит издание Devoir слова главы исламского культурного центра. По его словам, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступнику удалось подняться на второй этаж.

    Ранее агентство со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба стрельба, находилось порядка 40 человек. Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.

    Агентство также сообщало о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (03.00 по Киеву понедельника).

    Телеканал CBC в свою очередь сообщает, что на месте происшествия находится много полицейских.

    Полицейские, вероятно, задержали двух подозреваемых в связи с перестрелкой в мечети в канадском городе Квебек, сообщает газета Huffington Post Quebec,

    По данным газеты, на месте происшествия развернута обширная работа полицейских, часть из которых "хорошо вооружена".

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