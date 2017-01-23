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    Тревога объявлена на базе ВВС США в Аризоне из-за сообщений о стрельбе

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    Командование военной базы "Девис-Монтен" в Аризоне сообщило, что на базе объявлена тревога, так как поступили неподтвержденные сообщения о стрельбе.
    Истребители ВВС США. Архивное фото
    RIA News Владислав Ушаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Тревога объявлена на базе военно-воздушных сил США  "Девис-Монтен" в штате Аризона из-за сообщений о стрельбе.

    "На базе объявлена тревога. Поступили неподтвержденные сообщения о стрельбе. Немедленно ищите убежище", — говорится в заявлении командования базы в Twitter.

    База "Девис-Монтен" является местом консервации одного из крупнейших парков авиатехники в мире — более 4400 единиц. Кроме того на объекте складировано и 40 космических кораблей.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техасе.

    Смотрите также: СМИ опубликовали кадры стрельбы в аэропорту Флориды

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