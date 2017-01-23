Тревога объявлена на базе ВВС США в Аризоне из-за сообщений о стрельбе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Тревога объявлена на базе военно-воздушных сил США "Девис-Монтен" в штате Аризона из-за сообщений о стрельбе.

"На базе объявлена тревога. Поступили неподтвержденные сообщения о стрельбе. Немедленно ищите убежище", — говорится в заявлении командования базы в Twitter.

База "Девис-Монтен" является местом консервации одного из крупнейших парков авиатехники в мире — более 4400 единиц. Кроме того на объекте складировано и 40 космических кораблей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техасе.

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