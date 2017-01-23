Один человек погиб, шесть ранены в результате стрельбы в Техасе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

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Как сообщил глава местной полиции, инцидент связан с ограблением.

Ранее телеканал ABC13 сообщил о стрельбе, начавшейся в воскресенье днем по местному времени в торговом центре в Сан-Антонио.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида) получили ранения восемь человек. Как отмечалось, среди пострадавших — пять несовершеннолетних.