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    Один человек погиб, шесть ранены в результате стрельбы в Техасе

    (обновлено: )23
    Как сообщил глава местной полиции, инцидент со стрельбой в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техас связан с ограблением.
    Один человек погиб, шесть ранены в результате стрельбы в Техасе
    скриншот с видео

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

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    Как сообщил глава местной полиции, инцидент связан с ограблением.

    Ранее телеканал ABC13 сообщил о стрельбе, начавшейся в воскресенье днем по местному времени в торговом центре в Сан-Антонио.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в американском городе Майами (штат Флорида) получили ранения восемь человек. Как отмечалось,  среди пострадавших — пять несовершеннолетних.

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