наверх
20.01.201715:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве неизвестный устроил стрельбу в Гидропарке, есть пострадавшие

    Тема:

    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске (307)

    (обновлено: )17
    Как уточнили в полиции, оружие было применено в ходе драки в кафе. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ.
    Пистолет. Архивное фото
    ГУ Нацполиции в Полтавской области

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. На территории столичного Гидропарка неизвестный устроил стрельбу накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    На месте стрельбы в Олевске
    Facebook Александра Николайчука
    Появились фото с места стрельбы в Житомирской области

    "Около 22 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления, а также группы быстрого реагирования", — говорится в сообщении.

    По прибытию правоохранители установили личности двух граждан — 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

    Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось о перестрелке в Олевске Житомирской области, в результате которой погиб мужчина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Топ-10 самых популярных видео с Обамой
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны