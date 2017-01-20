В Киеве неизвестный устроил стрельбу в Гидропарке, есть пострадавшие

ГУ Нацполиции в Полтавской области

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. На территории столичного Гидропарка неизвестный устроил стрельбу накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Около 22 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления, а также группы быстрого реагирования", — говорится в сообщении.

По прибытию правоохранители установили личности двух граждан — 37-летних жителей городов Киева и Броваров, которые во время драки в кафе применили оружие. В результате трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговщины, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для отстрела резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о перестрелке в Олевске Житомирской области, в результате которой погиб мужчина.