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    Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: кадры с места ЧП

    (обновлено: )43
    В мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен произошла стрельба на музыкальном фестивале BPM. По разным данным, погибли от пяти до 12 человек. Смотрите видео с мечта трагедии.
    Канал Guardian Wires в Youtube

    Организаторы фестиваля сообщают о четырех погибших.

    "С прискорбием вынуждены сообщить, что полиция подтвердила сообщения о действовавшем в одиночку стрелке снаружи ночного клуба Blue Parrot в Плайя-дель-Кармен, в результате чего погибли четыре человека и 12 получили ранения", — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице фестиваля в Facebook.

    По данным организаторов, среди погибших были сотрудники охраны ночного клуба. Как сообщается, организаторы находились в тесном сотрудничестве с местной полицией для обеспечения безопасности во время фестиваля.

    "Наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями, а также со всеми, кто пострадал в результате данных событий", — говорится в заявлении.

    Согласно предварительным данным, произошедшее не было террористическим актом.

    Ранее сообщалось о стрельбе в Житомирской области, в результате которой погиб один человек.

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