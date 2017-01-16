Стрельба на музыкальном фестивале в Мексике: кадры с места ЧП

Организаторы фестиваля сообщают о четырех погибших.



"С прискорбием вынуждены сообщить, что полиция подтвердила сообщения о действовавшем в одиночку стрелке снаружи ночного клуба Blue Parrot в Плайя-дель-Кармен, в результате чего погибли четыре человека и 12 получили ранения", — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице фестиваля в Facebook.

По данным организаторов, среди погибших были сотрудники охраны ночного клуба. Как сообщается, организаторы находились в тесном сотрудничестве с местной полицией для обеспечения безопасности во время фестиваля.

"Наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями, а также со всеми, кто пострадал в результате данных событий", — говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, произошедшее не было террористическим актом.

Ранее сообщалось о стрельбе в Житомирской области, в результате которой погиб один человек.